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В Астане изменится схема маршрута №47

Изменение маршрута будет временным и продлится с 6 по 13 августа.

Фото : Astana.gov.kz6 августа 2018, 18:51

С 6 по 13 августа 2018 года будет ограничено движение автобусного сообщения, передаёт Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Astana LRT".

"С 6 по 13 августа 2018 года, в связи с ремонтными работами на перекрестке улиц К. Сатпаева – Обаган будет ограничено движение автобусного сообщения. В связи с этим будет временно изменена схема движения маршрута № 47. От начального пункта "ЖК Family village" до улицы Талгар без изменения, далее налево на улицу Талгар, направо на улицу Зеренды, налево на улицу Обаган, далее по существующей схеме движения", - говорится в сообщении.


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