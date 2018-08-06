Случай, где полицейский "отмазывает" отца от штрафа, прокомментировали в ДВД

Сотрудник полиции остановил за нарушение водителя автомобиля Lexus 570.

На видео сняли, как полицейский «отмазывает» своего отца на Lexus от штрафа в Шымкенте, сообщает ИА «NewTimes.kz».

Инцидент произошел в Шымкенте. Сотрудник полиции остановил за нарушение водителя автомобиля Lexus 570.

Судя по всему, предполагаемый нарушитель позвонил своему сыну, который, видимо, работает в полиции. Затем между полицейским и сыном водителя внедорожника состоялся разговор, который в итоге и записал страж порядка. При этом сотрудник полиции не хочет идти на сговор с прикрывающим отца коллегой.

Видео было опубликовано на странице kris_p_almaty.

Видеозапись прокомментировали в ДВД Шымкента.

«За нарушение правил дорожного движения сотрудниками полка дорожно-патрульной полиции составлен административный протокол в отношении водителя данного автомобиля. Речь идет о нарушении правил остановки и стоянки транспортных средств на проезжей части. А в отношении его сына — полицейского — проводится служебная проверка», — сообщили в полиции.

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