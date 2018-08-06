Белку-двойника убрали организаторы

У агропарка было желание только привлечь внимание к своим сельскохозяйственным проектам.

В Алматинской области убрали белку из сена. Решение было принято организаторами инсталляции. Об этом МИА «Казинформ» рассказал специалист по коммерциализации агропарка «Каскелен» Ринат Фазылбеков.

В некоторых СМИ появилась информация, что неизвестный приехал на экскаваторе в агропарк «Каскелен» и снес белку из сена.

«В связи с погодными условиями мы убрали белку сами, так как она начала терять эстетический вид. Если будет целесообразно, то, может, в маркетинговых целях будем еще что-то делать. Но пока определенной цели нет. Мы белку делали на один день. Она простояла полтора месяца, и ветром стало уносить сено, из которого она сделана. Никакой долговечности мы не обещали, это было сделано просто, чтобы привлечь внимание к агропарку», - ответил Ринат Фазылбеков.

Также он отмечает, что от компании Майры Измайловой Funk, которая организовала сооружение 12-метровой белки в центре Алматы не поступало обид либо жалоб в связи с появлением похожего арт-объекта.

Собеседник сказал, что у агропарка было желание только привлечь внимание к своим сельскохозяйственным проектам. И команда не преследовала цель вступить в соревнование либо вызвать спор среди казахстанцев о цене и долговечности данной затеи.





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