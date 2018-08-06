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Названа главная секс-поза — 2018, которая так нравится женщинам

Похоже, что патриархату в спальне постепенно приходит конец — женщины по всему миру всё чаще перехватывают инициативу в постели.

Фото : dailystar.co.uk6 августа 2018, 19:25

По данным компании Durex, которая не только производит презервативы, но и тратит миллионы долларов на маркетинговые исследования в области сексологии, 75% женщин не достигают оргазма во время полового акта, тогда как только 28% мужчин признались в том, что их секс не всегда оканчивался экстазом. С этим надо что-то делать — решили женщины и, кажется, придумали способ, пишет Лайф.


Похоже, что патриархату в спальне постепенно приходит конец — женщины по всему миру всё чаще перехватывают инициативу в постели. Так и появились позы: "наездница на лице", "царица", "сочный плод", "источник молодости" и так далее… Названия, разумеется, условные, у этой позиции ещё нет какого-то общепризнанного названия, но суть вы поняли.

Когда мужчина ложится на спину, а женщина садится на его лицо сверху — она чувствует превосходство и контролирует ситуацию. Это, в свою очередь, позволяет ей задавать темп и доводить дело до "победного" конца.

Партнёрша должна попросить мужчину лечь на спину и обеспечить ему доступ для оральных ласок, садясь на него сверху. Партнёр же может и должен использовать руки, чтобы ласкать женское тело.

Исследователи из Urban Dictionary говорят, что эта поза не является чем-то новым. Женщины из высшего общества довольно давно использовали её для того, чтобы получить удовольствие и при этом не забеременеть.


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