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Недалеко от аэропорта в Болонье прогремел мощный взрыв

В результате взрыва аэропорт не пострадал, все службы работают по расписанию.

Фото : соцсети6 августа 2018, 20:05

На магистрали в районе итальянского аэропорта Болоньи прогремела серия взрывов, передает РИА Новости.

Как отмечает местное издание Il Resto del Carlino, хлопок прозвучал после ДТП с участием бензовоза. Пламя распространилось на машины, которые находились в дилерских центрах. Они также начали взрываться. Один человек погиб и 55 пострадали.

Как передает телеканал Rainews24, на место направлены кареты скорой помощи, пожарные машины и вертолет. Движение на автомагистрали в северо-западном пригороде Болоньи заблокировано в обе стороны.

В результате взрыва аэропорт не пострадал, все службы работают по расписанию.


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