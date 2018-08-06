Недалеко от аэропорта в Болонье прогремел мощный взрыв

В результате взрыва аэропорт не пострадал, все службы работают по расписанию.

На магистрали в районе итальянского аэропорта Болоньи прогремела серия взрывов, передает РИА Новости.

Как отмечает местное издание Il Resto del Carlino, хлопок прозвучал после ДТП с участием бензовоза. Пламя распространилось на машины, которые находились в дилерских центрах. Они также начали взрываться. Один человек погиб и 55 пострадали.

Как передает телеканал Rainews24, на место направлены кареты скорой помощи, пожарные машины и вертолет. Движение на автомагистрали в северо-западном пригороде Болоньи заблокировано в обе стороны.

В результате взрыва аэропорт не пострадал, все службы работают по расписанию.

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