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В Германии пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

Там выступали известные группы как Judas Priest, Red Hot Chili Peppers и In Flames.

Фото : © РИА Новости / Владимир Астапкович6 августа 2018, 20:36

В Германии двое пожилых людей сбежали из дома престарелых на один из наиболее крупных в Европе рок-фестивалей Wacken Open Air, передает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов заметили их около трех часов ночи. Как заявили в полиции, они выглядели потерянными, но "фестиваль им определенно понравился".

Музыкальное шоу, на котором среди прочих, выступали такие известные группы как Judas Priest, Red Hot Chili Peppers и In Flames, настолько впечатлило пенсионеров, что они не хотели возвращаться в дом престарелых.

Полицейские были вынуждены сопровождать машину такси, которая доставила их домой.


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