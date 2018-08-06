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В Шымкенте в кафе отравились 11 человек

Ведется расследование.

Фото : zak-kor.net6 августа 2018, 22:07

В инфекционную больницу Шымкента с диагнозом отравление поступили 11 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу ДВД города.

В инфекционную больницу Шымкента в ночь с 5 на 6 августа с диагнозом «отравление» поступили 11 человек. Все больные накануне присутствовали на праздничном мероприятии в одном из городских кафе.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Нарушение правил санитарных и гигиенических норм».

Ведется расследование.


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