В Шымкенте в кафе отравились 11 человек
Ведется расследование.
Фото : zak-kor.net6 августа 2018, 22:07
В инфекционную больницу Шымкента с диагнозом отравление поступили 11 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу ДВД города.
В инфекционную больницу Шымкента в ночь с 5 на 6 августа с диагнозом «отравление» поступили 11 человек. Все больные накануне присутствовали на праздничном мероприятии в одном из городских кафе.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Нарушение правил санитарных и гигиенических норм».
Ведется расследование.
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