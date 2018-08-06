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В Испании число погибших из-за жары возросло до шести человек

На прошлой неделе скончались три человека — бездомный в Барселоне и двое мужчин в Мурсии.

Фото : © AP Photo / Emilio Morenatti6 августа 2018, 22:32

Число погибших в результате жары в Испании возросло по последним данным до шести человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

81-летний житель Мьяхадаса (провинция Касерес, автономное сообщество Эстремадура) был доставлены в больницу, врачи не смогли его спасти, сообщает Служба здоровья Эстремадуры (SES). Официально он является пока единственной жертвой жары в этом автономном сообществе.

Однако Гражданская Гвардия также сообщила о 40-летнем немецком туристе, который был найден мертвым на дороге в районе муниципалитета Каньявераль (провинция Касерес). Он шел по дороге Святого Иакова в Сантьяго де Компостела. Официальная причина смерти будет объявлена после проведения аутопсии.

Ранее в понедельник стало известно, что два бездомных скончались в Таррагоне (автономное сообщество Каталония). На прошлой неделе скончались три человека — бездомный в Барселоне и двое мужчин в Мурсии.

В середине прошлой недели на Иберийском полуострове установилась жаркая погода, столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов.


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