В Туркестанской области нерадивая мать оставила ребенка на дороге в спортивной сумке

За 4 часа, пока ее обнаружили, девочка едва не задохнулась.

Нерадивая мать выбросила новорожденную дочь на окраину дороги. Положив девочку в спортивную сумку, она ее плотно закрыла и оставила на краю проезжей части, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

За 4 часа, пока ее обнаружили, девочка едва не задохнулась.

Медики установили, что девочка родилась всего 3 дня назад. Точных же сведений о новорожденной нет: ни имени, ни фамилии, ни даты рождения.

- Когда мы дочками открыли сумку, ребенок был красным-красным! Я сначала подумала, что он не живой. Побежала сразу к соседу, он врач. Все уже суетились вокруг, и вдруг ребенок заплакал! - сказала свидетель Асия Омарова.

Когда точно сумка с младенцем оказалась на дороге неизвестно. Первыми ее заметили таксисты, но с этого момента до спасения девочки Асиёй Омаровой прошло около четырех часов. На скорой новорожденную срочно доставили в родильное отделение местной больницы.





- Сами кормим, сами достали молоко, смесь и одежду, все. Сами искупали ребенка. Сейчас находится на обследовании, после этого мы будем переводить ребенка в ОДБ областную детскую больницу, - прокомментировал заведующая родильным отделением Казыгуртской районо больницы Айболган Мусралиева.

Сейчас в Туркестанской области все полицейские ищут нерадивую мать, которая сознательно оставила своего ребенка умирать на дороге - под палящими солнечными лучами в закрытой наглухо сумке. Пока девочка находится в родильном отделении, врачи нарекли ее красивым именем Айым, что в переводе означает «луна». По поверью оно должно наделить ее красотой и верностью. К сожалению, оно не может подарить ей главного - материнскую любовь.





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