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Facebook захотел контролировать банковские данные пользователей

Некоторые банки отказались предоставлять компании запрашиваемые данные, сославшись на их конфиденциальность.

Фото : Jon Nazca / Reuters7 августа 2018, 01:15

Социальная сеть Facebook попросила у крупных американских банков доступ к личным финансовым данным их клиентов, чтобы иметь возможность разрабатывать подходящие им сервисы, пишет The Wall Street Journal.

Конфиденциальная информация нужна компании для создания торговой платформы, пишет издание. Facebook собирается получить доступ к покупкам, транзакциям и остаткам по счетам своих пользователей.

По словам собеседников газеты, за последний год соцсеть обращалась к таким банкам, как JPMorgan Chase, Wells Fargo и U.S.Bancorp. Один из вариантов сотрудничества — отображение остатка по счету в приложении Messenger.

Некоторые банки отказались предоставлять компании запрашиваемые данные, сославшись на их конфиденциальность. При этом Facebook гарантировал кредитным организациям, что не станет передавать информацию третьим лицам или использовать ее для показа рекламы.

При этом банки не заинтересованы в сотрудничестве с Facebook еще по одной причине. Несмотря на то что они ищут выход на новых клиентов, которыми могли бы стать пользователи соцсети, они надеются удерживать их в собственных платежных сервисах.

Источник: Лента.ру


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