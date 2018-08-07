В Костанае строящаяся многоэтажка дала трещину
Дом еще не сдали в эксплуатацию.
Фото : alau.kz7 августа 2018, 01:33
В Костанае новостройка в микрорайоне "Юбилейный" дала трещину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алау.
Дом еще не сдали в эксплуатацию, но там уже появилась щель между кирпичами.
4-подъездный дом находится на перекрёстке улиц Гагарина — Чекмарёва. По словам очевидца, это произошло, скорее всего, из-за того, что дом начал проседать.
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