В Костанае строящаяся многоэтажка дала трещину

Дом еще не сдали в эксплуатацию.

В Костанае новостройка в микрорайоне "Юбилейный" дала трещину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алау.

Дом еще не сдали в эксплуатацию, но там уже появилась щель между кирпичами.

4-подъездный дом находится на перекрёстке улиц Гагарина — Чекмарёва. По словам очевидца, это произошло, скорее всего, из-за того, что дом начал проседать.

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