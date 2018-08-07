В Павлодаре в бассейне едва не погибла девочка

В её легких было не менее трех литров воды.

В Павлодаре врачи и неравнодушные люди практически вытащили с того света 14-летнюю девочку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Она тонула в бассейне развлекательного комплекса. Ребенок пережил клиническую смерть. В её легких было не менее трех литров воды.

Подросток находилась на территории зоны отдыха вместе со своей старшей сестрой и племянниками. В момент купания родных рядом не было. Специалисты считают, что, возможно, девочка получила тепловой удар и ушла на дно бассейна. Его глубина – около трех метров. Из воды ребенка вытащили очевидцы. Они и привели ее в чувство. Девочку экстренно госпитализировали в областную детскую больницу.

– Дыхание в легких жесткое, хрипов нет. Также после ряда мероприятий, которые оказали девочке, состояние считается удовлетворительным. Состояние с положительной динамикой, вялости нет, - прокомментировала представитель Павлодарской областной детской больницы Камшат Кунпеисова.

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