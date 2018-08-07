Стала известна новая дата встречи Головкина и «Канело»

Рематч «Канело» — GGG II пройдет 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и Сауль Альварес встретятся еще до недели их боя, сообщает Sports.kz.

Вместе с запуском на телеканале HBO передачи «Канело» — GGG 2. 24/7″ 28 августа, боксеры проведут совместную пресс-конференцию и тренировку, которая будет открыта для журналистов и болельщиков. Об этом журналисту TalkSport.com Майклу Бенсону рассказал промоутер Головкина Том Леффлер.

Напомним, Головкин и «Канело» уже провели одну пресс-конференцию перед рематчем — в начале июля. Она была дистанционной — бойцы и их команды говорили из своих лагерей — и транслировалась в прямом эфире в Facebook.

Ранее Альварес заявил, что нет причин для личной встречи с Головкиным непосредственно до недели боя из-за накопившейся к нему ненависти. Рематч «Канело» — GGG II пройдет 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.





Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!