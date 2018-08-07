Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Стала известна новая дата встречи Головкина и «Канело»

Рематч «Канело» — GGG II пройдет 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Фото : sports.kz7 августа 2018, 06:00

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и Сауль Альварес встретятся еще до недели их боя, сообщает Sports.kz.

Вместе с запуском на телеканале HBO передачи «Канело» — GGG 2. 24/7″ 28 августа, боксеры проведут совместную пресс-конференцию и тренировку, которая будет открыта для журналистов и болельщиков. Об этом журналисту TalkSport.com Майклу Бенсону рассказал промоутер Головкина Том Леффлер.

Напомним, Головкин и «Канело» уже провели одну пресс-конференцию перед рематчем — в начале июля. Она была дистанционной — бойцы и их команды говорили из своих лагерей — и транслировалась в прямом эфире в Facebook.

Ранее Альварес заявил, что нет причин для личной встречи с Головкиным непосредственно до недели боя из-за накопившейся к нему ненависти. Рематч «Канело» — GGG II пройдет 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты