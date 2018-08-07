В Сети появилось видео со свадьбы дочери президента Кыргызстана

Короткий свадебный ролик показывает утро жениха и невесты, как они готовятся к свадьбе.

В Сети появилось видео со свадьбы дочери президента Бактыгуль Жээнбековой, пишет Кактус Медиа.

Короткий свадебный ролик показывает утро жениха и невесты, как они готовятся к свадьбе, затем камера переносится в зал торжества на момент традиционного танца уже молодоженов. Ролик подготовила продакшн-студия Studio 9.

Напомним, Бактыгуль - единственная дочь президента. Два года назад она вышла замуж за Атабека Абжалиева, сына депутата от "Республики - Ата Журт" Алиярбека Абжалиева. Известно, что она является студенткой КРСУ, а зять президента с 2017 года работает экспертом в отделе международного сотрудничества аппарата правительства КР. Имеет дипломатический ранг третьего секретаря.

Отметим, примерно в это же время замуж вышла младшая дочь тогда еще президента Алмазбека Атамбаева. Алия Шагиева отказалась от распространенного сценария свадьбы в ресторане и с шикарным кортежем и провела торжество без лишних изысков в узком кругу близких.

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