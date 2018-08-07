В Шымкенте женщина погибла, упав с 14 этажа высотки
Тело женщины обнаружено у дома на пересечении Кунаева —Рыскулова.
Фото : tvk-uko.kz7 августа 2018, 06:51
Трагедия произошла шестого августа в Шымкенте, около 7 часов утра, передает Zakon.kz со ссылкой tvk-uko.kz.
Тело женщины обнаружено у дома на пересечении Кунаева —Рыскулова. По данным издания, погибшая азиатской национальности, на вид лет 40-45.
По предварительным данным, женщина выпала с балкона 14-го этажа. Что привело к трагическому происшествию выясняет следствие.
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