Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Шымкенте женщина погибла, упав с 14 этажа высотки

Тело женщины обнаружено у дома на пересечении Кунаева —Рыскулова.

Фото : tvk-uko.kz7 августа 2018, 06:51

Трагедия произошла шестого августа в Шымкенте, около 7 часов утра, передает Zakon.kz со ссылкой tvk-uko.kz.

Тело женщины обнаружено у дома на пересечении Кунаева —Рыскулова. По данным издания, погибшая азиатской национальности, на вид лет 40-45.

По предварительным данным, женщина выпала с балкона 14-го этажа. Что привело к трагическому происшествию выясняет следствие.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты