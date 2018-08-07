Благоприятные метеоусловия ожидаются в большинстве городов Казахстана

Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актау, Кокшетау и Шымкенте.

Неблагоприятные метеорологические условия во вторник, 7 августа, ожидаются лишь в трех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актау, Кокшетау и Шымкенте.

Не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Алматы, Астане, Атырау, Караганде, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске и Усть-Каменогорске.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).





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