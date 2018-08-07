Президентская клиника готовится к запуску проекта роботизированной хирургии

Робот-хирург ни в коем случае не заменит хирурга-человека, а, напротив, поможет ему намного эффективнее и точнее проводить манипуляции.

Врачи Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента будут проводить операции с минимальным вмешательством при помощи робота-хирурга, передает Zakon.kz.

Президентская клиника работает над созданием референсного центра роботизированных технологий. Робот-хирург ни в коем случае не заменит хирурга-человека, а, напротив, поможет ему намного эффективнее и точнее проводить манипуляции. Такие операции на языке медицины называют лапароскопией: внутренние органы оперируют через маленькие отверстия на теле пациента. Роботизированная хирургия применяется в гинекологии, урологии, операциях на желудке и толстом кишечнике.

«Степень травматизации при такой операции существенно снижается,и пациент быстрее восстанавливается. Хирург управляет манипуляциями, которые проводит робот, и в этом есть несколько преимуществ: робот, в отличие от человека, не устает; он четко и точно выполняет длительные вмешательства, без тремора, что опять-таки свойственно людям; его инструменты позволяют выполнять более качественное шитье на месте проведенной манипуляции. Кроме того, робот помогает лучше визуализировать операционное поле, что ведет к меньшим хирургическим ошибкам», - отметил заместитель директора Президентской клиники по хирургии Серик Мендыкулов.

Референсным центр называют потому, что в нем будут не только оперировать, но также обучать хирургов работе с технологией. Мастер-классы в центре планируют проводить как для врачей Казахстана, так и для зарубежных специалистов.

«Внедрение любой технологии нужно начинать с подготовки людей. Первая группа докторов нашей клиники уже этой осенью отправится на стажировку в Европу: там они пройдут курс обучения работе с роботом-хиругом. Мы уверены, что внедряемая в Больнице технология повысит профессиональные навыки наших специалистов и сделает более качественными лечение, обследование и реабилитацию пациентов. Референсный центр роботизированных технологий будет работать на международном уровне» - подчеркнул директор Больницы Медицинского центра УДП РК Амир Ахетовво время рабочей встречи с доктором Давидом Самади.

Авторитетный американский хирург одним из первых в мире начал оперировать с помощью роботизированной установки и на сегодняшний день уже проделал более семи тысяч операций. В Астану доктор Самади прилетел в новом статусе: он будет консультировать докторов Президентской клиники и поможет коллегам освоить новую технологию уже на месте.

«Самое важное, что с появлением роботов в медицине улучшилась точность проводимых операций, особенно в лечении рака. Мы теперь видим лучше, точнее: у пациентов отпадает необходимость проходить дополнительные этапы химиотерапии и других исследований. Много важной работы впереди, поэтому я здесь, чтобы помочь докторам Больницы улучшить навыки работы с роботом. Мы готовы сотрудничать, ведь в этой клинике есть все элементы успеха, и я горд быть здесь, работать здесь, - говорит доктор Давид Самади.

Первые операции с использованием робота-хирурга в Президентской клинике планируют начать уже в этом году.

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