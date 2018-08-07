В ООН одобрили исключения в санкциях против КНДР для поставки гумпомощи

Комитет советует странам-участницам производить поставку гуманитарных грузов централизованно.

Комитет "1718" Совбеза ООН, контролирующий соблюдение санкций против КНДР, одобрил процедуру гуманитарной поддержки этой страны, которую ранее предложила Россия, передает РИА Новости.

"Шестого августа 2018 года Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718, принял седьмое решение об оказании помощи, озаглавленное "Руководство для оказания гуманитарной помощи Корейской Народно-Демократической Республике", — говорится в документе.

В частности, государствам-членам ООН в документе предлагается для налаживания поставок гуманитарной помощи в КНДР, чтобы не нарушать наложенные санкции, прописывать "характер гуманитарной помощи", "иметь объяснение получателей КНДР о критериях при отборе бенефициаров", "подробно описывать товары и услуги, которые будут поставляться в ближайших шести месяцев", "планируемые маршруты и способы передачи, включая порты отправления и въезда используемые для отгрузки".

Кроме того, комитет советует странам-участницам производить поставку гуманитарных грузов централизованно, в "хорошо подготовленные пункты передачи", а также заранее предупреждали об изменениях списка поставляемых товаров, чтобы вносились соответствующие коррективы.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.

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