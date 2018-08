Актёр Роберт Редфорд объявил о завершении карьеры

При этом он не исключает, что снова может попробовать себя в качестве режиссёра.

Американский актёр и режиссёр Роберт Редфорд объявил о завершении карьеры. Слова 81-летнего кинематографиста приводит журнал Entertainment Weekly, передает Лайф.

Редфорд рассказал, что последней кинокартиной для него станет драма "Старик и ружьё" (The Old Man & the Gun), которая выйдет в США в сентябре.

— Никогда не говори никогда. Но я достаточно твёрдо решил, что это будет последний раз, когда я сыграю как актёр. Я буду готовиться к пенсии, потому что я занимался этим с 21 года, — заявил актёр.

Роберт Редфорд наиболее известен по фильмам "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969), "Афера" (1973) и "Вся президентская рать" (1976). Также он является обладателем "Оскара" за режиссуру в своём дебютном фильме "Обыкновенные люди".

