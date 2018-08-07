Срывался с горы дважды, это было страшно - Нурпеисов

Пик Хан-Тенгри считается одним из самых труднодоступных в мире, в данное время проложено 25 маршрутов для восхождения.

Завершилась "Медиа-экспедиция на Хан –Тенгри". Смогли ли участники покорить вершину? С какими трудностями они столкнулись? Об этом и многом другом стало известно в ходе брифинга в региональной службе Алматинской области .Экспедиция прошла под эгидой "Рухани жангыру" и организована акиматом Алматинской области, передает zakon.kz.

Напомним, участники в составе, которого были казахстанские актеры Ануар Нурпеисов и Айсулу Азимбаева, а также фотограф, участник международного фотофестиваля "100 чудес света" от National Geografic Александр Кузнецов и руководитель Жетысуского географического общества Ануар Демегенов на протяжении нескольких недель пытались дойти до вершины пика.

По словам Ануара Нурпеисова забраться на горы нелегко, и он несколько раз сталкивался со смертью.

- Хан-Тенгри запомню навсегда, так как это самая завораживающая поездка. Правильно говорят, лучше гор только горы. Покорил я 5500 метров, до конца к сожалению не дошел. В начале говорил, шансы выжить малы. В этой поездке увидел, на что я способен. Срывался с горы дважды, и это действительно было страшно. Понял, что в сложной ситуации люди идут на жертвы, либо простым жестом спасают тебе жизнь. Это было круто, а профессионалы сказали, что это авантюра. Горжусь тем, что был участником данной экспедиции. Хочу поблагодарить организаторов в лице акимата Алматинской области, людей которые верили, поддерживали нас. После такой высоты начинаешь ценить жизнь. Могу сказать, что у меня есть жизнь до "Хан -Тенгри" и после нее, - сказал Ануар Нурпеисов.

А вот хрупкая на вид Айсулу Азимбаева взобралась выше всех. Она покорила 6000 метров над уровнем моря.

- Не ожидала, что дойду до такой высоты. Мы не дошли до пика 1000 метров, но я еще вернусь туда. Очень скучаю по "Хан -Тенгри", наверное, осталась бы там еще. Удивительно, что буквально в дневной доступности от нас находится одна из самых великих гор мира. Просыпаясь, мы каждый день видели самую высокую вершину Казахстана. Нужна тщательная подготовка для того, чтобы покорить эту прекрасную гору. Горный туризм в Казахстане развивается, так как мы встречали там много людей, как казахстанцев, так иностранных туристов и альпинистов, готовящихся к восхождению. Думаю для всех поездка стала запоминающейся, были разные моменты, хотелось и плакать и радоваться, - отметила Айсулу Азимбаева.

Стоит отметить, пик Хан-Тенгри считается одним из самых труднодоступных в мире, в данное время проложено 25 маршрутов для восхождения.

По словам Ануара Демегенова, основной целью экспедиции стала популяризация ЗОЖ и горного туризма Алматинской области, а также продвижение бренда "Жетысу" и повышение физической и технической подготовки молодежи.

Напомним , экспедиция проходила с 16 июля по 8 августа. Участники готовились в течение полугода, чтобы забраться на пик Хан-Тенгри, который считается самой высокой точкой северного полушария. В дальнейшем планируется выпустить полнометражный фильм про восхождение участников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!