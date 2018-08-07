Несмотря на подорожание мяса, казахстанцы едят его все больше

За год говядина и конина подорожали на 8%, баранина – на 6%, и лишь куры подешевели на 2%.

Потребление мяса и мясопродуктов домохозяйствами в первом квартале 2018 года составило 19,5 кг в среднем на душу населения, рост за квартал - на 0,8%, за год - на 6,7%. Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

В городской местности потребление мяса и мясопродуктов составило 19,9 кг в среднем на душу населения, в сельской - 18,8 кг.

Из мяса самыми востребованными по РК являются говядина - 6,4 кг в среднем на душу населения за квартал, конина - 1,5 кг и баранина - 1,2 кг.

В городской местности также в рационе преобладает говядина - 6,5 кг, следом конина - 1,5 кг, на третьем месте куры - 1,3 кг.

В сельской местности в среднем на душу населения за квартал приходится 6,4 кг говядины, 2 кг баранины и 1,6 кг конины.

Самая высокая цена в июле 2018 года на мясо у конины - 1666 тенге за килограмм.

Следом идет говядина - 1500,7 тенге за кг, и баранина - 1429,9 тг за кг.

При этом самый высокий годовой рост цен зафиксирован на свинину - на 8%, до 1278,8 тг за кг, следом на говядину - на 7,9% и конину - на 7,8%.

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