Местами в Казахстане пройдут дожди

Ночью и утром на севере и в центре страны ожидается туман

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, на юге – шквал, ночью и утром на севере и в центре ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, днем Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях ночью и утром туман. В Кызылординской области ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами в Туркестанской, Мангыстауской, Костанайской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Туркестанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 33°, преимущественно ясно.

Погода в Астане днем 22°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 7 августа.

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