Также вице-министр рассказала о пакете поправок в налоговое законодательство.

Вице-министр юстиции РК Наталья Пан рассказала о том, какие изменения в нормах КоАП коснулись субъектов МСБ, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Она отметила, что новшества КоАП непосредственно затрагивают интересы субъектов малого и среднего бизнеса.

"Первое - распространение на юридических лиц возможности оплаты в размере 50% от суммы штрафа в течении семи суток. Второе - лишение или приостановление действия не всего разрешительного документа, а только его отдельных подвидов. Третье - введение института досрочного возобновления действия разрешения при устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления", - подчеркнула вице-министр.

Затем Наталья Пан рассказала о пакете поправок в налоговое законодательство.

"С 1.01.2018 введен в действие новый Налоговый Кодекс РК. Необходимо отметить, что разработчиком Налогового Кодекса является Министерство финансов. С целью снижения нагрузки на фонд оплаты труда с 2018 до 2025 гг. ставка социального налога снижена на 1,5%. Для развития МСБ предусмотрено сохранение действующих специальных налоговых режимов. Предусмотрено снижение налоговой ставки стоимости патента - с 2 до 1% к объекту налогообложения (за исключением торговой деятельности – 2%). Пересмотрены пределы специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации по численности (30 чел.) и предельному доходу (2044-кратный МЗП). Взамен 70% льготы по НДС (в связи со вступлением в ВТО) предусматривается корректировка зачета по НДС для производителей сельхозпродукции и сельскохозяйственных кооперативов. Наряду с этим, для развития малого и среднего бизнеса дополнительно вводится новый альтернативный режим на основе фиксированного вычета, на добровольной основе. Предельный доход в год - 300 млн тг и количество наемных работников - 50 человек. 30% можно вычитать без подтверждения. В целях исключения нагрузки на малый бизнес сохраняется действующий порог по НДС в размере 30 000 МРП", - заключила она.

Кроме того, был затронут механизм возврата дебетового сальдо по приобретенным товарам внутри страны, путем введения контрольного счета НДС, применение которого будет добровольным.

"Он предусмотрен с 2019 года путем введения контрольного счета НДС, применение которого будет добровольным. Вместе с тем, доходы, полученные от электронной торговли, освобождаются от КПН и ИПН. По СЭЗ уточнены положения по раздельному учету доходов, земельному налогу и налогу на имущество (плате) по всем СЭЗ, социальному налогу и по режиму экстерриториальности по СЭЗ «ПИТ», освобождение от НДС при импорте товаров в составе готовой продукции, произведенной на территории свободного склада. Недропользователи освобождаются от КПН дивидендов и прироста стоимости при показателях переработки. С 2018 г. - это 35%, а с 2022 г. - уже 70% переработанного сырья. Отменяется бонус коммерческого обнаружения по всем контрактам", - подчеркнула вице-министр.

Она отметила, что недропользователь будет вправе расходы на разведку по одному месторождению компенсировать в рамках другого контракта, где началась добыча.

"Для морских и глубоких нефтяных месторождений введен альтернативный налог на недропользование. Отменяется налог на сверхприбыль с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт по углю. Пересмотрена ставка НДПИ на олово (с 6 на 3%). Введен принцип добросовестности: все неясности и неточности Налогового кодекса будут толковаться в пользу предпринимателей. С 2020 года предусмотрено сокращение срока исковой давности для МСБ с 5 до 3 лет, для остальных остается 5 лет. Введена норма по отмене штрафа и пени, если предприниматель действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция. Станет меньше оснований для назначения внеплановых налоговых проверок. С 2020 г. внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство возможно только одним законом по вопросам налогообложения", - завершила Н. Пан.

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