Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Молния сожгла жилой дом в ЛНР

Возникший пожар уничтожил кровлю и четыре из восьми квартир в доме.

Фото : KP.UA7 августа 2018, 09:46

В городе Чернопартизанск Луганской области из-за удара молнии произошло возгорание двухэтажного жилого дома на улице Терешковой. Об этом сообщается lenta.ru со ссылкой на МЧС ЛНР.

«Сложность состояла в том, что дом построен из дерева, обложен кирпичом, огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. К тому же, данный район — безводный. Тушение проводилось по нескольким направлениям: внутри по лестничным пролетам, с улицы с помощью нескольких трехколенных лестниц», — говорится в сообщении.

Огонь быстро распространился по зданию и успел уничтожить кровлю и четыре из восьми квартир в доме. Серьезно повреждены еще несколько помещений, пострадали межэтажные перекрытия. 11 жителей дома временно размещены в квартирах своих родственников.

Удары молний во время грозы время от времени становятся причиной пожаров, разрушений и приводят к человеческим жертвам. Так, в июле 2018-го из-за попадания молнии выгорела квартира на третьем этаже многоквартирного дома в Чебоксарах. Хозяйка квартиры в момент удара находилась дома, но успела самостоятельно покинуть жилище.

В мае 2018-го молния попала в двух рабочих, которые находились на крыше одной из новостроек Липецка и занимались монтажными работами. Один из мужчин погиб на месте, второй был госпитализирован.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты