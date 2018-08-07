Казахстан полностью обеспечивает себя электроэнергией - исследование

В то же время, несмотря на развитие "зеленой энергетики", на самые экологически "грязные" ТЭС пришлось уже 82% выработки, против 79% годом ранее.

По итогам первого полугодия выработка электроэнергии в стране достигла 54,8 миллиарда киловатт-часов - это на 7,4% больше, чем годом ранее. Традиционно, основной объем производства энергии пришелся на промышленные Павлодарскую (42,9% от РК) и Карагандинскую (12,7% от РК) области. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Данные КОРЭМ (казахстанского оператора рынка электрической энергии и мощности) незначительно отличаются от данных Комитета по статистике МНЭ РК - так, уровень выработки электроэнергии, согласно оператору, составил 54,7 млрд кВт·ч за полугодие, на 7,6% больше, чем год назад.

По данным КОРЭМ, 81,5% всей выработанной в Казахстане электроэнергии пришлось на тепловые электростанции (против 79,4% в аналогичном периоде годом ранее), 8,4% - на газотурбинные (год назад было 8,2%), 9,7% - на гидроэлектростанции (было 12%), 0,4% - на ветряные (против 0,3% годом ранее), и 0,1% - на солнечные, как и год назад.

Казахстан полностью (на 98,8% по итогам I квартала текущего года) обеспечивает себя электроэнергией.

Примечательно, что значительно вырос экспорт - сразу на 87,4%. Впрочем, это лишь 1,9 млрд кВт·ч за квартал, или всего 6,4% от ресурсов.

По итогам июня тарифы на электроэнергию для населения выросли на 1 уровне потребления* на 8,7% за год - для населения, не использующего электроплиты, и сразу на 14,2% год-к-году - для использующего.

Цена за 100 кВт∙ч составила 1231 тг для первой группы, и 1210 тг - для второй.

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