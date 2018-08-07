К 10 годам тюрьмы приговорен москвич, расстрелявший из «Осы» мигранта из Таджикистана

Таджикистанец получил серьезные травмы, врачи были вынуждены удалить ему глаз.

61-летний москвич Сергей Царев получил 10 лет и три месяца колонии строгого режима за нападение на мигранта из Таджикистана Сулаймона Саидова. Таков приговор Черемушкинского суда города Москвы, сообщает eadaily.com.

В судебном решении говорится, что Царёв не заслуживает снисхождения. Нападение произошло 8 апреля 2016 года в вагоне метро на перегоне между станциями «Новые Черемушки» и «Калужская».

В тот вечер Саидов возвращался из подмосковного Красногорска, где искал работу строителя, вместе с 18-летним племянником Мухаммадом Хакимовым. Царев спровоцировал конфликт с таджиками. Потерпевший рассказал, что мужчина был пьян и начал приставать к его племяннику с оскорблениями и вопросами типа «зачем приехали сюда».

Царев сначала всячески оскорблял таджиков, а потом начал выгонять из вагона, который предназначен «только для русских». Племянник испугался, и Саидов отвел родственника от мужчины, однако вскоре тот снова подошел и заявил, что убьет его «через три минуты». Тот не принял угрозу всерьез, потому что «все пьяные говорят, но не делают», к тому же хилый мужчина невысокого роста не выглядел опасным. Тем не менее, Царев выстрелил в Саидова из травматического пистолета «Оса».

Три пули попали в голову, одна из которых вошла в глазное яблоко, четвертая пуля — в живот. Несмотря на ранения, Саидову удалось отобрать пистолет, и Царев скрылся в толпе, на следующий день его задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (Покушение на убийство). Таджикистанец получил серьезные травмы, врачи были вынуждены удалить ему глаз.

Во время следствия Царев настаивал, что выстрелил в Саидова, так как «был вынужден защищаться, поскольку тот встал со своего места и пошел на него». В суде он выражал сожаление о случившемся и говорил, что плохо помнит обстоятельства стрельбы.

«Я искренне вообще сожалею, что произошло. Я человеку сломал здоровье и себе жизнь», — сказал он в суде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!