Земельные участки в Роще Баума вернули городу

Будет проведена биологическая обработка зеленых насаждений.

Захваченные земельные участки в Роще Баума возвращены городу, передает zakon.kz со ссылкой на акимат Алматы.



После передачи в коммунальную собственность города Алматы территории природного памятника «Роща Баума» акиматом мегаполиса был выявлен самовольный захват ряда земельных участков частными лицами и владельцами автосалона для организации стоянки.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в конце июня в ходе рабочего объезда поручил в соответствии с законодательством вернуть захваченные земли рощи и провести их озеленение.

По информации Управления природных ресурсов и природопользования, на сегодня все земельные участки в самом большом и зеленом массиве мегаполиса возращены городу.

Кроме того, в целях обеспечения общественной безопасности по периметру парковой зоны установили четыре круглосуточных поста полиции, навигационные таблички в эко-стиле и скамейки, выполненные из ранее поваленных деревьев. Запланирована посадка дубовых, каштановых и березовых аллей.

Будет проведена биологическая обработка зеленых насаждений с применением современных препаратов по повышению иммунитета деревьев и защите от вредителей. Ставится задача по расширению флоры и фауны природной зоны.

Стоит отметить, что в Алматы только за последнее время в собственность государства вернулись еще несколько земельных участков.

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Постановлением акимата расторгнут договор с КЦДС «Атакент» на право временной аренды земельного участка площадью 23 гектара. Компания «TURKUAZ GROUP OF COMPANIES» добровольно отказалась от участка под строительство жилого комплекса в парке "Южный".

С одним из банков второго уровня достигнута договорённость о передаче участка в квадрате улиц Розыбакиева-Штрауса-Ескараева-Радостовца. На указанной территории, где расположен сакский курган, планируется построить Музей под открытым небом.

Вместе с тем, акимат Алматы включил городской ипподром и автовокзал "Сайран" в предварительный список объектов историко-культурного наследия.

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На прошлой неделе аким мегаполиса Бауыржан Байбек поручил рассмотреть вопрос о включении бывшего здания больницы Турксиба по улице Абая в список памятников истории города Алматы.

Включение объекта в список историко-культурного наследия позволит не допустить изменение облика здания, его перепланировку, изменение несущих конструкций, пристройки, изменение целевого назначения и нарушение охранной зоны. Любые мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией здания, производятся с согласования уполномоченного органа.

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