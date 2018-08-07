За два года у браконьеров в Атырауской области было изъято более 600 транспортных средств

Благодаря принимаемым мерам за последние два года была существенно усилена борьба с браконьерством.

За последние два с половиной года было выявлено более 4000 правонарушений, возбуждено 35 уголовных дел в отношении 58 браконьеров. Браконьерами были возмещены убытки на общую сумму 125 миллионов тенге, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Как рассказал руководитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Данияр Баймагамбетов, за последние годы благодаря слаженной работе всех уполномоченных органов борьба с браконьерством приняла масштабный характер.

- Благодаря принимаемым мерам за последние два года была существенно усилена борьба с браконьерством – к примеру, если в 2014-2015 годах было возбуждено 14 уголовных дел, то в 2016-2017 – 35. За последние два года браконьеры возместили убытки на общую сумму 125 миллионов тенге, в 2014-2015 годах – 33 миллиона, - отметил Данияр Баймагамбетов. – В 2016-2017 годах мы конфисковали 11 тысяч орудий лова и 600 плавучих и транспортных средств, для примера в 2014-2015 году – 8500 орудий лова и 367 транспортных средств.

Как подчеркнул Баймагамбетов на сегодняшний день это уже принесло реальные результаты.

- Стоит отметить, впервые за многие годы, в реке Урал при проведении научно-исследовательских работ были обнаружены молоди севрюги, что показывает на эффективность рыбоохранных работ, так как ценные виды рыб – осетровые, дошли до мест нереста. Таким образом, в текущем году наравне с искусственным воспроизводством осетровых, функционирует и естественное воспроизводство, - рассказал Данияр Баймагамбетов. – Глава государства ставит перед нами задачу сохранить рыбные ресурсы для наших потомков. Сейчас, благодаря усиленной борьбе с незаконным истреблением рыбы у нас появилась надежда на будущее.

Большое внимание в осеннюю путину было уделено освоению рыболовецкими кооперативами выделенного лимита на вылов рыбы. Под жесткий контроль были взяты тоневые участки и приемные пункты рыбы. В результате организации данных мероприятий удалось до предела увеличить процент освоения квот субъектами рыбного хозяйства, и он в общем составил 87,3% - самый большой показатель за последние 8 лет.

- К сожалению, были выявлены факты когда некоторые из сотрудников рыболовецких кооперативов не регистрировали весь свой улов, предпочитая продавать его на сторону, тем самым не осваивая весь свой лимит на вылов рыбы и стимулируя теневой рынок, - рассказал руководитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. – Сейчас мы взяли под контроль каждое официальное рыболовецкое судно и пункты приема рыбы, следя за тем чтобы природопользователи вылавливали только разрешенные виды рыб, в установленном законом количестве.

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