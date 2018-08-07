Голкипер «Челси» Тибо Куртуа объявил бойкот клубу и уехал в Мадрид

Предполагается, что таким образом футболист пытается вынудить руководство клуба продать его в мадридский «Реал».

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа без объяснения причин пропустил тренировку команды. Его заметили в Мадриде, где живут его дети с бывшей девушкой, сообщает lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

По информации издания, таким образом футболист пытается вынудить руководство клуба продать его в мадридский «Реал». Игрок неоднократно заявлял, что хочет продолжить карьеру в испанском клубе, чтобы чаще видеться с семьей.

Отмечается, что «Челси» планирует заменить Куртуа Джеком Батлендом из «Сток Сити», либо Серхио Рико из «Севильи». Трансферное окно в Европе закрывается 9 августа.

Тибо Куртуа выступает за лондонский «Челси» с 2014 года. На чемпионате мира в России он был основным вратарем сборной Бельгии. По результатам мундиаля голкипер получил приз «Золотая перчатка».

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