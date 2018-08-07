Тенге продолжил укрепление

В обменниках доллар покупают/продают за 348,9-349,9 тенге, евро - за 403-405 тенге, рубль - за 5,5-5,55 тенге.

Фото : 1zoom.ru

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz. По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 348,48 тенге. Минимальная стоимость валюты составила 348,1 тенге, максимальная - 348,95 тенге. Общий объем торгов составил 32,35 миллиона долларов при 130 сделках. Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 348,9-349,9 тенге, евро - за 403-405 тенге, рубль - за 5,5-5,55 тенге.

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