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Тенге продолжил укрепление

В обменниках доллар покупают/продают за 348,9-349,9 тенге, евро - за 403-405 тенге, рубль - за 5,5-5,55 тенге.

Фото : 1zoom.ru7 августа 2018, 11:23

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 348,48 тенге. Минимальная стоимость валюты составила 348,1 тенге, максимальная - 348,95 тенге. Общий объем торгов составил 32,35 миллиона долларов при 130 сделках.

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 348,9-349,9 тенге, евро - за 403-405 тенге, рубль - за 5,5-5,55 тенге.


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