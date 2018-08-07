Порноактриса оригинальным способом отвадила от себя извращенца

Мужчина, приславший ей фото своих гениталий, явно не ожидал подобной реакции от звезды фильмов для взрослых.

Порноактриса из США, известная под псевдонимом Джинджер Бэнкс (Ginger Banks), опубликовала в Twitter скриншот переписки с неизвестным мужчиной, который прислал ей фотографию своего полового органа, пишет lenta.ru.

Девушка поделилась своим методом борьбы с подобными собеседниками: на снимок пениса она ответила фразой «Ты что, только что прислал мне фото гениталий ребенка?». Как только незнакомец начал оправдываться, девушка прислала ему скриншот заполненной жалобы на распространение детского порно.

Публикация набрала 23 тысячи ретвитов и более ста тысяч лайков. В комментариях пользователи поддержали девушку: у многих нашлись истории, в которых незнакомцы без каких-либо предупреждений присылали им снимки своих половых органов.

К примеру, один из юзеров рассказал, как его подруга получила подобное изображение прямо во время обеда, на что рассказчик предложил ей забрать ненадолго телефон в туалет и ответить обидчику подобным фото.

Пользователи также порассуждали о том, кто отправляет подобные снимки. Оказалось, что практически никто не смог припомнить хотя бы одного знакомого человека, который занимается такими делами.

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