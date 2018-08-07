В Байдибекском районе Туркестанской области более 300 жителей получат земельные участки

Инфраструктура проведена за счет республиканского бюджета.

В селе Шаян Байдибекского района на 55 га завершено строительство инженерной инфраструктуры по программе "Нурлы Жер", сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Сегодня в ходе специального пресс-тура представители средств массовой информации посетили район и ознакомились с работой ряд предприятий. Отметим, что данные земельные участки будут предоставлены 326 жителям района, состоящими в очереди. Вдоль участков проложены автодороги, тротуары, установлены электрические столбы, проведено водоснабжение. По словам заместителя акима сельского округа Шаян Сакена Мырзабекова, инфраструктура проведена за счет республиканского бюджета. Для жителей, желающих построить дома решены все коммунальные вопросы.

Наряду с этим, на сегодняшний день в Байдибекском районе проводится работа по обеспечению жителей жильем. Напомним, накануне 20-летия Астаны в торжественной обстановке были вручены ключи от 20 однокомнатных квартир, 20 семей отпраздновали новоселье. В частности, квартиры предоставили детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам, относящимся к малоимущим, социально защищенным слоям населения, государственным служащим, военнослужащим, а также работникам бюджетных организаций и гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке. Дворы домов огорожены, подведена питьевая вода Новый микрорайон расположился в западной части села Шаян.

Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации по строительству в трех населенных пунктах 2-этажных 10-квартирных домов, а также пяти 2-х этажных жилых домов на 16 квартир, которые расположатся в районном центре.

Вместе с тем, в настоящее время в селе Шаян, за счет средств частных инвесторов ведется строительство крытого теннисного корта, плавательного бассейна, спортивных площадок на общую сумму 1,3 млрд. тенге. Эти объекты планируется сдать в эксплуатацию в текущем году.

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