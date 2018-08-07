Известный российский актер Иван Бортник экстренно госпитализирован

По предварительным данным, он доставлен в больницу с переломом и внутренним кровотечением.

Народный артист России Иван Бортник попал в больницу в Москве. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал 112.

Отмечается, что актера госпитализировали с подозрением на инфаркт, однако врачи обследовали его и не подтвердили диагноз. У Бортника обнаружили перелом шейки бедра и внутреннее кровотечение. Подробности инцидента пока не раскрываются.

«Пятый канал» уточняет, что в больницу Бортник попал вечером 6 августа с желудочным кровотечением.

79-летний Иван Бортник снимался в таких фильмах, как «Родня», «Мама, не горюй», «Зеркало для героя» и «Мусульманин», а также появился в сериалах «Сонька Золотая Ручка» и «Место встречи изменить нельзя». С 1967 года актер служит в московском Театре на Таганке. Звание народного артиста России Бортник получил в 2000 году.

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