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Директор российской школы отделалась штрафом за систематические унижения ученика

Как отметили родители пострадавшего, травля началась после их отказа сдать деньги на жалюзи.

Фото : Фактрум7 августа 2018, 12:59

В Приморье оштрафовали на 30 тысяч директора школы, в которой ученика публично унизили на уроке. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий установлены факты так называемых "поборов" с родителей учеников указанной школы», — отметили в надзорном ведомстве.

Руководителя учреждения привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.57 КоАП России (нарушение права на бесплатное образование).

Ранее в мае сообщалось, что учительница школы № 35 поселка Угловое в течение недели терроризировала ученика второго класса из-за неприятного запаха изо рта, а затем заставила его чистить зубы на уроке перед всем классом. Как отметили родители пострадавшего, травля началась после их отказа сдать деньги на жалюзи.

После того, как инцидент получил огласку, учительница уволилась по собственном желанию.


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