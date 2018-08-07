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Назначены руководители управлений ДВД Туркестанской области

Три подразделения ДВД области возглавили новые руководители.

Фото : BNews.kz7 августа 2018, 13:08

В ДВД Туркестанской области назначены руководители управлений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу ведомства в Facebook.

Приказом министра внутренних дел РК на должность начальника криминальной полиции ДВД области назначен майор полиции Курманбек Сахов.

Сообщается также, что начальником управления по борьбе с организованной преступностью областного ДВД стал подполковник полиции Галымжан Куашбаев.

Управление по противодействию экстремизму ДВД Туркестанской области возглавил полковник полиции Сакен Кожамуратов.


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