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Житель Франции планировал стать боевиком, добравшись на лодке в Сирию

С собой мужчина хотел прихватить 10-летнюю дочь.

Фото : Вести7 августа 2018, 13:22

Мужчина 45 лет, который намеревался пополнить ряды боевиков в Сирии, задержан в департаменте Эро на юге Франции. Хотя само задержание произошло еще в конце мая, известно о нем стало только сегодня, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Мужчина рассчитывал добраться до Сирии на своей лодке и взять с собой десятилетнюю дочь. Мать ребёнка сообщила об этом в правоохранительные органы.

Кроме того, был взят под стражу сообщник задержанного мужчины, которому исполнился 21 год.

Им предъявлены обвинения в преступном сговоре с террористами, оба находятся под предварительным заключением.


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