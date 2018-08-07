Житель Франции планировал стать боевиком, добравшись на лодке в Сирию
С собой мужчина хотел прихватить 10-летнюю дочь.
Фото : Вести7 августа 2018, 13:22
Мужчина 45 лет, который намеревался пополнить ряды боевиков в Сирии, задержан в департаменте Эро на юге Франции. Хотя само задержание произошло еще в конце мая, известно о нем стало только сегодня, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
Мужчина рассчитывал добраться до Сирии на своей лодке и взять с собой десятилетнюю дочь. Мать ребёнка сообщила об этом в правоохранительные органы.
Кроме того, был взят под стражу сообщник задержанного мужчины, которому исполнился 21 год.
Им предъявлены обвинения в преступном сговоре с террористами, оба находятся под предварительным заключением.
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