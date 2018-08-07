Алматинец продолжает получать штрафы за угнанную 4 года назад машину

Айдын Нуркасымбаев купил машину в кредит и продолжает ежемесячно платить.

Алматинец Айдын Нуркасымбаев жалуется, что полицейские не могут найти его угнанный автомобиль уже четвертый год. При этом к нему продолжают приходить штрафы. Но хуже всего то, что неизвестный мужчина на этом авто сбил человека и сделал его инвалидом, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 Канал.

Айдын и его отец Наурызбай Нуркасымбаев четыре года с заявлениями обивают пороги ДВД и прокуратуру Алматы. Получают отписки, но не реальную помощь. В 2014 году у Айдына угнали машину «LADA Priora». Полицейские якобы сказали, что машину искать бесполезно.

"Поймали одного человека по фамилии С. По самоуправству посадили его. Было мошенничество. Потом освободили. В уголовном деле указали, что продали машину за 3000 долларов в «Атакенте» незнакомому человеку. Хотя по закону у него такого права не было", - рассказал Айдын Нуркасымбаев.

Законному владельцу авто – Айдыну продолжали приходить штрафы. Затем незнакомый мужчина на угнанной машине сбил пешехода. Пострадавший стал инвалидом. Но полицейские не рассказали об этом Айдыну и посчитали, что в этом нет состава уголовного правонарушения: человека, который был за рулем, отпустили.

"330 тысяч тенге пришел ко мне штраф. Они просто стерли. Это тоже коррупция. ДТП дело закрыли – это вообще преступление. Машину они сами спрятали", - говорит Наурызбай Нуркасымбаев, отец.

В семье Нуркасымбаевых считают, что это действия организованной преступной группы, которую якобы покрывают сотрудники полиции и прокуроры. В ДВД эту версию отрицают. Но подтверждают, что после незаконной продажи и аварии машина была на штрафстоянке. Ее оттуда забрали с помощью поддельных документов.

"В настоящий момент по факту подделки документов в Управлении внутренних дел Алатауского района находится уголовное дело. Проводится досудебное расследование, и устанавливаются лица. Причастность полицейских не выявлена. Были допрошены работники автостоянки, и была проведена экспертиза", - прокомментировала ситуацию официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

В полиции добавили, что камеры наблюдения ориентированы на установление и задержание машины. Сейчас она в базе МВД. Айдын Нуркасымбаев купил машину в кредит и продолжает ежемесячно платить. Поэтому он требует возместить ему моральный ущерб и вернуть машину. Если все так и будет продолжаться, то он намерен пожаловаться Президенту.

Ардак Камал, Гарри Бармашев

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