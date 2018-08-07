Полиция Капшагая ищет детей, издевавшихся над инвалидом

Факт находится на контроле областного Департамента внутренних дел.

Полиция ищет героев видеоролика, на котором дети издевались над женщиной-инвалидом в Капшагае, передает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДВД Алматинской области, действия подростков зафиксированы камерой видеонаблюдения одного из местных магазинов.

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"Официального заявления по факту записанного на видео в городскую полицию пока не поступало. Тем не менее, сейчас проводятся следственные мероприятия, чтобы установить несовершеннолетних и потерпевшую женщину. К мероприятиям подключены работники органов образования, ювенальная полиция и участковые. Факт находится на контроле областного Департамента внутренних дел", - сообщили в пресс-службе ДВД региона.

С учетом того, что на видео - дети 8-10 лет, с учетом возраста к ним будет применена ст.127 Кодекса об административных правонарушениях - Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей.

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