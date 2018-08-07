В Калифорнии пожары тушат более 14 тысяч спасателей

В штате объявлена чрезвычайная ситуация.

Более 14 тысяч пожарных участвуют в тушении природного пожара, бушующего на территории американского штата Калифорния, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на местные власти сообщил, что природный пожар, разгоревшийся в округе Мендосино в американском штате Калифорния, в понедельник стал самым масштабным пожаром в истории штата.

Как пишет издание, Пентагон сообщил в понедельник, что с военной базы Льюис-Маккорд, расположенной в штате Вашингтон, на помощь в тушении пожаров будут направлены порядка 200 военнослужащих. Они прибудут в Калифорнию в выходные после того, как пройдут специальную подготовку, уточнили в военном ведомстве.

Ранее Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC) сообщил, что в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 16,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 36 тысяч. На территории Калифорнии 17 пожаров, распространению которых способствует сухая ветреная погода, их жертвами стали шесть человек, еще семь числятся пропавшими без вести. В штате объявлена чрезвычайная ситуация.

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