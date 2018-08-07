Зачем скоростной автобусный коридор делают по улице Тимирязева

Улица Тимирязева всегда была "улицей автобусов".

Причины строительства скоростного автобусного коридора в Алматы на улице Тимирязева объяснили в акимате, передает Zakon.kz.

Официальный представитель акимата Тимур Базарбаев сообщил в Facebook, что с введением BRT (Bus rapid transit) время проезда на общественном транспорте сократится здесь до 14-15 минут, а ежедневный пассажиропоток увеличится почти на 40%, с 98 до 145 тысяч человек.

"Сегодня эта улица является одной из важнейших транспортных артерий для городского общественного транспорта, охватывая густонаселенные районы Алматы. Только по Тимирязева по направлениям "Восток-Запад" ежедневно курсируют 13 автобусных и четыре троллейбусных маршрутов, в том числе автобусы №32, №45, №79, №18, №22, №30, №56, №67, №31, №70, №98, №123, №124 и троллейбусы №1, №7, №9, №11. По сути, наша Тимирязева всегда была "улицей автобусов", правда время проезда общественного транспорта не впечатляет - больше 30 минут только на этом участке, при средней скорости 12 км/ч", - написал он.

Он отметил, что с введением участка скоростной автобусной полосы по Мустафина от Аль-Фараби до Сулейменова-Жандосова пассажиропоток уже вырос с 33 до 40 тыс. пассажиров. В свою очередь транспортная интенсивность снизилась с 12354 до 9839 автомобилей.

"Среднее время прохождения автобуса с введением в этом году 8,7 километров BRT сократится с 53 до 36 минут. Важно отметить, что реализация проекта по созданию транспортной системы города Алматы началась при поддержке Глобального экологического фонда в рамках Программы развития ООН "Устойчивый транспорт". Наша основная цель – это снижение в Алматы роста парниковых газов, связанных с использованием большого количества личного автотранспорта путем совершенствования общественного транспорта, который предполагает скоростной, частый и большой емкости общественный транспорт", - сообщил Базарбаев.

Акиматом Алматы ведется работа по созданию усовершенствованной системы общественного транспорта, которая включает строительство новых станций метро, линий легкого рельсового транспорта "LRT", коридоров скоростного автобусного транспорта "BRT", выделение полос для общественного транспорта на перегруженных дорогах.

Проект BRT является первым из планируемых в Алматы коридоров скоростного автобусного транспорта, который будет проходить по улицам Мустафина, Рыскулбекова, Сулейменова, Жандосова, Тимирязева, Желтоксан, Толе би, ВОАД и Кульджинский тракт.

"Что касается автобусных остановок по центру дороги, то данный вариант был предложен консультантами проекта "Устойчивый транспорт" по следующим критериям. В первую очередь, это позволит уменьшить влияние на движение общественного транспорта и конфликтных ситуаций, вызванных дорожными заторами, нерегулируемыми парковками, останавливающимися такси и др. Во-вторых, варианты полос BRT сбоку дороги рассмотрены на участках дорог, где полностью устранены парковки и предполагается соблюдение эффективных мер по предотвращению стихийных парковок и остановки автомобилей. В третьих, общественный транспорт по линии BRT будет иметь приоритет на большинстве перекрестках путем организации системы автоматического управления потоками движения и светофорными объектами. В дальнейшем для обслуживания линии BRT запустят автобусы большой вместимости с интеграцией в систему, предоставляющей приоритет пассажирскому транспорту на регулируемых перекрестках", - перечислил он.

В целом, строительство линии BRT является необходимым решением, так как транспортная загруженность с расширением проезжей части дорог и строительством транспортных развязок решается на магистральных и кольцевых дорогах. Тогда как расширение проезжей части улиц районного значения, согласно международному опыту, приводит к увеличению транспортной загруженности густонаселенных районов.

Международный опыт также показывает о снижении ДТП с тяжелыми травмами и смертельным исходом более чем на 50% на улицах с реализованной системой BRT. Кроме того, закладывается потенциал для преобразования улицы в реальный Зеленый коридор, который не только положителен для общественного транспорта, но и экологии города в целом.

К слову, в рамках преобразования улицы Тимирязева в автобусный коридор параллельно ведется ремонт тротуаров, арыков и велосипедных дорожек, переустройство инженерных сетей, демонтаж незаконных пристроек и ограждений. Дорожно-строительные работы по проезжей части планируется завершить до конца месяца текущего года.

"И еще. Про автомобилистов никто не забывает. Параллельно создаются условия для автомобилей, которые уйдут с коридора BRT. Сегодня во всех районах города завершается ремонт почти 160 улиц, ведется строительство трех новых транспортных развязок для увеличения пропускной способности на малом транспортном кольце, расширяются мостовые сооружения, демонтируются трамвайные пути с увеличением проезжей части. С этого месяца организовано одностороннее движение на восьми центральных улицах города", - заключил Базарбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!