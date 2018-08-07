Для приема в нулевые классы нет вступительных экзаменов

Если ребенку исполнилось 5 лет и он желает учиться, препятствий для этого быть не должно.

Администрация школ не должна требовать от родителей дополнительных документов, кроме тех, что указаны в регламенте по оказанию государственных услуг. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК рассказал вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

«Никаких вступительных экзаменов для приема в нулевые классы быть не может. Если ребенку исполнилось 5 лет и он желает учиться, препятствий для этого быть не должно», — сказал А. Аймагамбетов.

Вице-министр подчеркнул, что сейчас актуальным вопросом при приеме в нулевые классы является предоставляемый пакет документов, когда в некоторых случаях незаконно просят предоставить справки с места работы родителей.

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«Справки с места работы, которые необоснованно требуют школы — это незаконно. Существует определенный стандарт, где четко указаны какие документы нужны, и справки с места работы там нет», — разъяснил представитель МОН РК.

Также отвечая на вопросы журналистов, вице-министр подчеркнул, что министерством утверждены новые типовые Правила приема учащихся в школы.

«Сегодня отдельные школы все еще перегружены. По Казахстану 118 школ обучают детей в три смены. Особенно остро стоит вопрос приема детей в столичные школы, где ежегодно количество первоклассников увеличивается на 15 тысяч детей», — сказал он.

Вместе с тем, А. Аймагамбетов высказался о перспективах возможного объединения ЕНТ и комплексного тестирования.

«До 2017 года ЕНТ выполняло сразу две функции — это итоговый экзамен в школе для получения аттестата и экзамен для поступления в высшее учебное заведение. Сейчас когда ЕНТ разделили на две части, ребенок сдает экзамены в школе для получения аттестата и сдает отдельно Единое национальное тестирование. КТ выполняет точно такую же функцию, но проходит через 2 недели. Уже нет необходимости проводить комплексное тестирование, если они выполняют одни и те же функции и могут участвовать одни и те же лица. Это достаточно большие расходы для государства, потому что мы один раз отправляем туда комиссию, потом повторно должны снова отправить. Это мобилизация определенных сил, аудитории и т.д. В целом все назревшие вопросы, в том числе и предложения по ЕНТ, будут обсуждаться на августовском совещании учителей. Выслушаем мнение коллег и придем к консенсусу по отдельным спорным вопросам», — сказал А. Аймагамбетов.

Напомним, сегодня на заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев озвучил предложения от педагогической общественности и родителей по совершенствованию процесса ЕНТ и КТ. Так, рассматривается вопрос объединения ЕНТ и КТ, освобождения от организации ЕНТ учителей школ, отмены проведения пробного тестирования в школах, присуждения грантов без языковой привязки к языку обучения.

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