Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:07 07.08.2018

Стабилизация наступила только на бумаге - экономист о волатильности тенге

24.kz 24.kz
Именно текущую монетарную политику я считаю одной из ключевых экономических проблем текущего периода - Рахим Ошакбаев.

Казахстанский экономист Рахим Ошакбаев назвал непредсказуемую волатильность курса тенге абсолютным злом для казахстанской импортозависимой экономики, передает Zakon.kz.

По его мнению, очевидным следствием будет являться дальнейшая стагнация деловой активности малого и среднего бизнеса, кредитования юридических лиц, падение реальных доходов населения, постоянные высокие девальвационные и инфляционные ожидания.

"Пока не изменится эта монетарная политика, имитирующая "инфляционное таргетирование" (и на самом деле имеющая с ней мало что общего) и режим грязно-плавающего курса - полагаю будут заблокированы большинство усилий по перезапуску устойчивого экономического развития. Именно текущую монетарную политику я считаю одной из ключевых экономических проблем текущего периода", - написал экономист в Facebook.

Он напомнил, что в сентябре будет ровно 3 года с момента ее реализации.

"Хороший повод подвести итоги, поскольку считаю, что стабилизация наступила в основном только на бумаге. А впереди - так и осталась полная непредсказуемость", - заключил экономист.

Данияр Кунафин
Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене – Мамин
03.01.2022
Похолодание ожидается в ближайшие три дня в Казахстане
03.01.2022
Есть основания предполагать возможные ценовые спекуляции среди АЗС – Минэнерго
03.01.2022
Токаев подписал закон по вопросам развития конкуренции
03.01.2022
«Барыс» одержал крупную победу в первом матче нового года
03.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости