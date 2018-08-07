Стабилизация наступила только на бумаге - экономист о волатильности тенге
Казахстанский экономист Рахим Ошакбаев назвал непредсказуемую волатильность курса тенге абсолютным злом для казахстанской импортозависимой экономики, передает Zakon.kz.
По его мнению, очевидным следствием будет являться дальнейшая стагнация деловой активности малого и среднего бизнеса, кредитования юридических лиц, падение реальных доходов населения, постоянные высокие девальвационные и инфляционные ожидания.
"Пока не изменится эта монетарная политика, имитирующая "инфляционное таргетирование" (и на самом деле имеющая с ней мало что общего) и режим грязно-плавающего курса - полагаю будут заблокированы большинство усилий по перезапуску устойчивого экономического развития. Именно текущую монетарную политику я считаю одной из ключевых экономических проблем текущего периода", - написал экономист в Facebook.
Он напомнил, что в сентябре будет ровно 3 года с момента ее реализации.
"Хороший повод подвести итоги, поскольку считаю, что стабилизация наступила в основном только на бумаге. А впереди - так и осталась полная непредсказуемость", - заключил экономист.