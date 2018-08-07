Российский олигарх продает акции "Арсенала"

Усманов владел акциями "Арсенала" с 2007 года.

Алишер Усманов согласился продать свою долю в лондонском "Арсенале" американскому миллиардеру Стэну Кронке, сообщает НТВ.ru.

За пакет, который принадлежал российскому бизнесмену, спортивный магнат из США заплатит 550 млн фунтов.

Как отмечает The Financial Times, купивший 30-процентный пакет Усманова Кронке "движется к тому, чтобы стать владельцем 100 процентов акций клуба". Ранее его доля в "Арсенале" составляла 67%.

Надо сказать, что ранее Кронке предлагал Усманову 525 млн фунтов за его долю в "Арсенале", но получил отказ. А в мае прошлого года Кронке отказался продавать Усманову контрольный пакет акций лондонского клуба миллиард фунтов.

Усманов владел акциями "Арсенала" с 2007 года. Сначала россиянину принадлежало 14,5% акций клуба, однако позднее бизнесмен увеличил свою долю до 30%, став вторым по величине акционером "Арсенала".

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