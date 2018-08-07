Трамп предупредил бизнес-партнеров Ирана

Вашингтон официально ввел "самые жесткие из когда либо введенных" санкции в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп объявил в своем Твиттере, что Вашингтон официально ввел "самые жесткие из когда либо введенных" санкции в отношении Ирана, сообщает МК.

Он также отметил, что в ноябре эти меры будут подняты еще на один уровень.

"Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с Соединенными Штатами", - предупредил американский лидер, отметив, что просит мира во всем мире и никак не меньше.

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