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В Костанайской области мотоциклист умер после столкновения с коровой

На дороге расположен дорожный знак «Перегон скота».

Фото : ng.kz7 августа 2018, 16:33

ДТП с участием 35-летнего мотоциклиста произошло 5 августа на пересечении улицы Абая в Сарыколе и автодороги Алматы-Екатеринбург, передает ng.kz.

Водитель скончался от телесных повреждений.

- Начато досудебное расследования по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение Правил дорожного движения), - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. - Стало известно, что погибший совершил наезд на корову, когда местная жительница перегоняла скот через дорогу.


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