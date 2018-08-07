В Костанайской области мотоциклист умер после столкновения с коровой

На дороге расположен дорожный знак «Перегон скота».

ДТП с участием 35-летнего мотоциклиста произошло 5 августа на пересечении улицы Абая в Сарыколе и автодороги Алматы-Екатеринбург, передает ng.kz.

Водитель скончался от телесных повреждений.

- Начато досудебное расследования по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение Правил дорожного движения), - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. - Стало известно, что погибший совершил наезд на корову, когда местная жительница перегоняла скот через дорогу.

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