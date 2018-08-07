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В Алматинской области подростков подозревают в развращении детей

Подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности.

Фото : novostivmire.com7 августа 2018, 16:48

В августе текущего года в УВД Карасайского района поступило три заявления о применении насилия в отношении малолетних, которые зарегистрированы в Едином реестре досудебного расследования, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествий. Все участники установлены, они являются несовершеннолетними. Учитывая данное обстоятельство, МВД разъясняет, что в соответствии с действующим законодательством следует соблюдать право несовершеннолетних на конфиденциальность. Разглашение сведений, могущих повлечь нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, влечет уголовную ответственность", - сообщил Алмас Садубаев.

О двух вышеуказанных фактах сообщила известный адвокат Айман Умарова на своей странице в Facebook. В одном случае пострадавшая - 6-летняя девочка, во втором - 8-летний мальчик.

В пресс-службе ДВД Алматинской области по двум данным фактам сообщили, что в обоих случаях фигурируют несовершеннолетние, которые не достигли возраста уголовной ответственности. Были начаты досудебные расследования по ст.124 (Развращение малолетних), но в связи с не достижением возраста уголовной ответственности, после совершения всех необходимых следственных действий уголовные дела будут прекращены. В дальнейшем за этими несовершеннолетними будет определенный досмотр со стороны ювенальной полиции.


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