Назарбаев переговорил по телефону с Жээнбековым и Пашиняном

Разговоры состоялись по инициативе кыргызской и армянской сторон.

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

"В ходе беседы президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч", - сообщается на сайте "Акорды".

Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.

"В ходе телефонного разговора с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Казахстана и Армении в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны", - сказано в официальном сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!