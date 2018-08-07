Участников веломарафона Blind Race Astana-Paris встретили в Костанае

Завершить веломарафон команда планирует 8 сентября в Париже, при этом за месяц они пересекут границы таких государств как Россия, Польша, Беларусь, Германия и Франция.

Особенностью международного масштабного проекта является то, что участники команды "Спорт без границ" это незрячие и слабовидящие велосипедисты. Они выехали 4 августа из Астаны и направляются в Париж, сообщает пресс-служба акима Костанайской области.

Преодолевать расстояние от 100 до 200 км в день велосипедисты будут в тандеме с пилотами (волонтерами) на двухместных велосипедах и выполнять функцию стокеров. Всего в команде 4 тандема.

Среди участников есть выходцы и из Костанайской области это волонтеры и члены команды Кенжегул Сейтжан, Артур Колагов и Мирон Мирошниченко. - Наша команда это энтузиасты, которые поставили своей целью создать инклюзивную команду, которая будет мотивировать людей с ограниченными возможностями, а также заинтересовывать и прививать любовь людей к велоспорту, - отметил капитан команды Бахтияр Базарбеков. - На своем примере мы показываем, что ездить на велосипеде незрячим возможно, как и в целом заниматься любым видом спорта, а также работать и даже создавать рабочие места. Два года назад в нашей команде было всего пятеро, сейчас нас 16. Также наш велопробег обращает внимание на экологию, члены команды собирают мусор по обочине дорог.

Вначале велосипедисты организовали вело марафон Алматы-Астана, затем был маршрут из Алматы в Иссык-куль,где им предстояло проехать 500 км. С каждым годом участники ставят для себя амбициозные задачи и каждый раз их покоряют. В этом оду расстояние которое преодолеют участники команды составит 5 тыс. км.

- Участники команды это самые стойкие ребята из большого количества претендентов, которые в течение года проходили серьезную подготовку, - подчеркнул капитан команды. - У нас также было много очень организационных вопросов. Задач у нас много в том числе и популяризация паралимпийских видов спорта в нашей стране,таким образом мы стоим у истоков создания паралимпийского резерва страны.

Также спортсмены хотят изменить отношение к людям инвалидам, а также помочь им найти себя.

- Наше командное взаимодействие очень сильно закаляет, - подчеркнул Бахтияр Базарбеков. - Стокер с пилотом это единое целое, поэтому была проведена большая работа. Вообще таких амбициозных планов в самом начале при создании команды у нас не было, но прошло время и мы смогли преодолеть трудности и покорить такое расстояние

Завершить веломарафон команда планирует 8 сентября в столице Франции Париже, при этом за месяц они пересекут границы таких государств как Россия, Польша, Беларусь, Германия и Франция.

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