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Скончался создатель персонажей мультфильма про Простоквашино 

Причина смерти художника пока не называется.

Фото : Известия7 августа 2018, 17:36

На 85-м году жизни скончался художник-мультипликатор Аркадий Шер, который нарисовал Дядю Фёдора, почтальона Печкина и других персонажей знаменитого советского мультфильма, созданного по мотивам повести Эдуарда Успенского, сообщает НТВ.ru.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85-м году не стало нашего друга, коллеги, талантливого художника-мультипликатора Аркадия Соломоновича Шера. Тяжелая невосполнимая утрата. Его творчество навсегда останется в памяти благодарных зрителей". - сообщил союз кинематографистов России.

Причина смерти художника пока не называется.

Аркадий Шер с 1959 года работал на киностудии "Союзмультфильм", принимал участие в создании более 40 мультфильмов. Среди них — "Приключения Васи Куролесова", "Сладкий родник", "От двух до пяти", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Как ослик грустью заболел", "Кот, который умел петь" и многих других. Также Аркадий Шер был создателем героев мультфильмов про Простоквашино: Дяди Фёдора, Кота Матроскина, почтальона Печкина и других.


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