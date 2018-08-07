Владельцев поездов оштрафовали на 35 млн тенге

В результате проверок было зафиксировано 348 нарушений нацстандарта.

Очередное обследование пассажирских поездов стоило перевозчикам 35 млн тенге, сообщает МИА "Казинформ".

Сообщается, что в период с 8 по 22 июля сотрудники комитета транспорта министерства обследовали 8 пассажирских поездов, чтобы узнать, соблюдают ли они условия договоров субсидирования и требования национального стандарта.

В пресс-службе рассказали, что были обследованы поезда, следующие по направлениям Алматы - Озинки, Алматы - Новосибирск, Мангистау - Актобе, Мангистау - Атырау, Алматы - Сарыагаш, Алматы - Жезказган, Алматы - Мангистау и Алматы - Костанай.

"В результате проверок было зафиксировано 348 нарушений нацстандарта, среди которых - ненадлежащее техсостояние вагонов, отсутствие герметичности окон, следы ржавчины на оконных рамах, грязное постельное белье, отсутствие туалетных принадлежностей и другое. По итогам серии обследований на перевозчиков наложено штрафов на сумму свыше 35 млн тенге, им также поручено в ближайшие время устранить все зафиксированные нарушения", - говорится в сообщении.

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